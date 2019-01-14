Kaza esnasında hangi tarafın kusurlu olduğunu belirten kaza tespit tutanağını tutarken bilmeniz gerekenler neler? Kaza tespit tutanağı nedir? Kaza tespit tutanağı nasıl doldurulur? Kaza tespit tutanağı nereden temin edilir?

Kaza tespit tutanağı nedir?

Kaza Tespit Tutanağı, yalnız maddi hasarlı trafik kazalarında, durumu kayıt altına alabilmek için polise veya sigorta şirketine gerek kalmadan kaza yapan kişilerin aralarında anlaşarak düzenlediği tutanaktır.

Eskiden kaza tespit tutanakları trafik polisleri tarafından tutulurken, 2008 yılından beri maddi hasarlı trafik kazalarında tutanağın sürücüler tarafından tutulması yeterli oluyor. Böylece trafikteki beklemeler ve zaman kayıpları azalıyor. Kağıda basılı formlarla düzenlenen kaza tespit tutanakları, Nisan 2008’den bu yana akıllı telefonlardan da doldurulabiliyor. Bu sayede kazaya karışanlar, tutanağı online olarak da takip edilebiliyor.

Sigorta işlemleri açısından oldukça önemli olan kaza tespit tutanağının, maddi hasarlı trafik kazası durumunda, kazaya karışan taraflarca hazırlanması zorunludur.

Mobil Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Doldurulur?

Sigorta Bilgi ve Göze​tim Merkezi (SBM) tarafından geliştirilen “Mobil Kaza Tutana​ğı” uygulamasıyla artık sürücüler, araçlarında güncel kaza formu ve kalem taşımasına gerek kalmıyor. Kaza tespit tutanağını düzenlemek için taraflardan birinde kaza anında sadece bir akıllı telefon bulunması yeterli. Dünyada ilk defa Türkiye'de hayata geçirilen mobil kaza tutanağı ile tutanak doldurma işlemi hızlı ve kolay bir şekilde yapılabiliyor.

Aracın şasi numarası, markası, modeli, model yılı vb. tüm ayrıntıları doldurmanıza gerek kalmadan sigorta poliçe bilgilerine ulaşıldığı anda araç bilgileri otomatik olarak dolduruluyor. Poliçeye ulaşabilmek için; plaka ve ruhsat sahibinin kimlik numarası ile sorgulama yaparak veya sigorta poliçesindeki kare kodu okutarak hızlı bir şekilde kaza tutanağı oluşturulabiliyor. Kaza ortamının durumunu aktarmak için video çekimi özelliği kullanılabiliyor.

Daha az bilgi girilerek kolayca hazırlanan mobil kaza tutanağı, anında sigorta şirketlerine iletilerek zaman kaybının önüne geçiliyor. Bu sayede kazalara ilişkin alınacak kararların sonuçlanma süresi de kısalıyor.

Mobil kaza tutanağının iOS ve Android uygulamasını indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Yazılı Kaza Tespit Tutanağı Nasıl Hazırlanır?

Eğer mobil kaza tutanağı uygulamasına sahip değilseniz, kağıt form ile yazılı olarak düzenlenen kaza tespit tutanağının nasıl doldurulacağını sizler için hazırladık.​

1 ve 2 numaralı alanlara kazanın tarihi, saati ve yeri yazılır.

3 numaralı alana varsa görgü tanıklarının iletişim bilgileri yazılır.

4, 5 ve 6 numaralı alanları iki taraf da kendi sürücü bilgileri, araç bilgileri ve trafik sigortası poliçe bilgileri ile ayrı ayrı doldurur.

7 numaralı alandaki kutucuklardan uygun olanların yanına (x) konur. (Bu alanı doldurmak zorunlu değildir ancak sigorta şirketlerinin kazayı kısa sürede değerlendirmesi için önemlidir.)

8 numaralı alan kaza yapan araçlardan biri yabancı plakalı ve yeşil kart belgesine sahipse doldurulmalıdır.

9 numaralı alanda aracın ilk darbe aldığı yer işaretlenir.

10 numaralı alana çarpışma yerinin ve anının taslağı çizilir, cadde ve sokak ismi belirtilir, aracın gittiği yön işaretlenir ve yol çizgileri çizilir. Araçlar A ve B olarak işaretlenir.

11 numaralı alana sürücülerin kazayla ilgili görüşleri yazılır.

12 numaralı alanın sürücüler tarafından imzalanması zorunludur. İmzalanmayan tutanaklar geçersiz sayılır.

Kaza tespit tutanağı hazırlanırken, kaza yapan kişiler tutanakta istenen tüm bilgileri eksiksiz bir şekilde ve 2 nüsha halinde doldurur ve imzalar. Kazayı farklı açılardan, araçları kıpırdatmadan fotoğraflamak da faydalı olur.

İkiden fazla araç kaza yaparsa birden fazla tutanak kullanılabilir. Her iki tutanak aynı şekilde doldurulur ve imzalanır. Eğer tek "Trafik Kaza Tespit Tutanağı" varsa fotokopi çekilir ve iki tutanak da imzalanır.

