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Kaza sonrası inip tartışmaya başladılar! Sonrası korkunç

Ankara'da meydana gelen trafik kazası sonrası yol ortasında tartışan iki sürücüye başka bir otomobil çarptı.

21 Ocak 2019 Pazartesi 16:33
Kaza sonrası inip tartışmaya başladılar! Sonrası korkunç

​Çankaya ilçesi Dumlupınar Bulvarı'nda saat 13.30 sıralarında seyir halindeki iki otomobil çarpıştı. Hasarlı kazanın ardından araçlarından inen sürücüler tartışmaya başladı. Bu sırada aynı yöne giden bir başka otomobil, tartışan 2 sürücüye ve araçlarına çarptı. Arkadan gelen başka bir otomobil de kazaya karıştı.

4 aracın karıştığı zincirleme kazada, tartışan 2 sürücünün de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

2 sürücünün durumlarının ağır 

Yaralılar, çağırılan sağlık ekibinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tartışırken otomobil çarpan 2 sürücünün durumlarının ağır olduğu belirtildi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 16:33
  1. ​Çankaya
  2. Ankara

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