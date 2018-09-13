Kaza ihbarına giden polis şoke oldu
İzmir'de kaza ihbarına giden polis ekipleri, çekici araca çarpmış halde bulunan otomobilin içerisindeki şoförü vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklanmış şekilde buldu.13 Eylül 2018 Perşembe 10:07
İzmir'in Bornova ilçesinde kaza ihbarına giden polis ekipleri, otomobil sürücüsünü bıçaklanmış halde ölü buldu.
KAN KAYBINDAN HAYATINI KAYBETMİŞ
Evka 3 Mahallesi'nde kaza ihbarına giden polis ekipleri, Gerzan Tan'ın kullandığı 34 SY 6279 plakalı otomobili, 127. Sokak'ta 35 HD 9929 plakalı çekici araca çarpmış, sürücüsünü de hareketsiz halde buldu. Vücudunun çeşitli yerlerinde bıçak izlerine rastlanan Tan'ın kan kaybından öldüğü belirlendi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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