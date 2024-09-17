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Yerel Kaza geliyorum dedi! Aniden yola atlayan kamyonet otomobille çarpıştı
Yerel

Kaza geliyorum dedi! Aniden yola atlayan kamyonet otomobille çarpıştı

Yeniakit Publisher
2024-09-17 15:16:00 -

Bursa'nın İznik ilçesinde yan yoldan çıkan kamyonet, ana yoldan geçen Fiat Tofaş marka otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. O anlar kamerada.

Kaza, İznik ilçesi İnikli Mahallesi'nde meydana geldi. A.T. (48) idaresindeki 16 AKA 403 plakalı kamyonet ana yola çıktığı esnada, ana yoldan geçen Fiat Tofaş marka U.A. (23) yönetimindeki 16 BCB 768 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza sonucu otomobil sürücüsü U.A. ve aynı araçta bulunan E.A. (23) yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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