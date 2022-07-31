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Gündem Kaza değil, resmen terör! Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi
Gündem

Kaza değil, resmen terör! Alkollü sürücü ortalığı savaş alanına çevirdi

İzmir'in Buca ilçesinde kamyonet kullanan alkollü sürücü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada ortalık savaş alanına dönerken, 12 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-07-31 01:58:00 - 2022-07-31 01:59:16

12 kişinin yaralanmasına yol açan kaza, akşam saatlerinde Çamlıkule Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 290/5 Sokak'ta ilerlemekte olan B.S. idaresindeki kamyonet ile 290 Sokak üzerinde seyir halinde olan M.Ö. yönetimindeki yolcu dolmuşu çarpıştı.

Aydınlatma dreğine çarptı

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da savrularak sokakta bulunan aydınlatma direğine çarparken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis, 112 Acil Sağlık ve 110 ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı

İhbar üzerine adrese gelen polis ekiplerince trafik akışı durdurulurken, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yol ortasında yatan yaralılara müdahale edildi. Ardından ambulanslara alınan 12 yaralı çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sürücü alkollü çıktı

Öte yandan, dolmuş şoförünün basit yaralamadan aranması olduğu, kamyonet sürücüsünün ise 98 promil alkollü olduğu öğrenildi.

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