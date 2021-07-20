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Yaşam Kaza anı drone kamerasına anbean yansıdı!
Yaşam

Kaza anı drone kamerasına anbean yansıdı!

Giresun'da çekiciye çarpmamak için direksiyon kıran ve bariyerlere çarpan araç sürücüsünün kaza anı drone kamerasına takıldı.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 20:19:00 - 2021-07-20 20:26:20

Giresun’da Kurban Bayramının birinci gününde drone ile gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kaza anı kameralara yansıdı.

Giresun’da Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından drone ile yapılan denetimlerde kaza anı drone kamerasına yansıdı.

Takla atmaktan son anda kurtuldu

Görüntülerde kontrollü geçiş yapmaya çalışan hafif ticari araç, dönel kavşaktan gelen çekiciye çarpmamak için son anda sağ yöne ani dönüş yaparken yol kenarındaki bariyerlere çarparak takla atmaktan son anda kurtuldu. Trafikteki diğer vatandaşlar hızlı bir şekilde araçta bulunanların yardımına koştu.

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünün verilerine göre 1 Ocak ile 20 Temmuz tarihleri arasında drone ile yapılan denetimlerde 205 saat uçuş gerçekleştirilirken 980 araca idari yaptırım uygulandı. Yapılan drone denetimlerinde genel olarak kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama, şerit izleme ve değiştirme konuları hakkında yaptırım uygulandığı bildirildi.

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