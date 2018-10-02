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Kayyımlar yaptı, terör örgütü yıktı

Terör örgütü PKK şimdi de kayyımların hizmetlerini hedef aldı. Diyarbakır ve Siirt’te, kayyım görevlendirilen belediyeler tarafından çocuklar için yapılan 2 parkta bulunan oyun grupları yakılıp yıkıldı.

02 Ekim 2018 Salı 15:36
Kayyımlar yaptı, terör örgütü yıktı

Çukur siyasetiyle Doğu ve Güneydoğu’da bazı il ve ilçelerin yerle bir olmasına, yüz binlerce insanın ise göç etmesine neden olan terör örgütü PKK, şimdi de kayyım görevlendirilen belediyelerin hizmetlerini hedef almaya başladı. Diyarbakır’ın Kocaköy ilçesinde Kaymakam Yusuf Turhan’ın kayyım olarak görevlendirildiği belediye tarafından çocukların zaman geçirmeleri için yaptırılan parktaki oyun grupları tahrip edildi. Belediye, sosyal medya hesaplarından parkın fotoğraflarıyla, “Yaptığımız hizmetler bazı çevrelerde rahatsızlık uyandırıyor. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız için oluşturduğumuz yaşam alanları tahrip ediliyor. Tüm duyarlı hemşehrilerimize çağrıda bulunuyoruz. Lütfen çocuklarımızın parklarına sahip çıkalım” paylaşımında bulundu.

Oyun grubunu yaktılar

Siirt’te de, Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın’ın görevlendirildiği belediye, 1990'lı yıllarda terör örgütünün zulmünden kaçarak, Eruh ilçesine bağlı Dağdöşü köyünde yapılan Afet Evleri Mahallesi’ne yerleşen ailelerin çocukları için, 1,5 yıl önce kilitli parke taşı ve çevre düzenlemesi yaptı. Mahalledeki çocuk potansiyeli göz önünde bulundurularak sosyal proje kapsamında çocuk parkı da oluşturuldu. Bu parktaki oyun grubu da yakılarak, tahrip edildi. Mahalle sakinleri kullanılamaz hale gelen oyun grubunu bu hale getirenlerin bir an önce bulunmasını istedi.

Haber Tarihi: 02 Ekim 2018 Salı 15:36
  1. Siirt
  2. Diyarbakır
  3. PKK
  4. kayyım belediye
  5. saldırı

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