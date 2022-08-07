  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Kayyımlar vatandaşın gönlüne taht kurdu!
Aktüel

Kayyımlar vatandaşın gönlüne taht kurdu!

Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş, bölgeye yaptığı hizmetlerle vatandaşın gönlüne taht kurdu.

Yeniakit Publisher
2022-08-07 13:17:00 -
Kayyımlar vatandaşın gönlüne taht kurdu!

YENİ AKİT  ANKARA

HDP'nin sözde belediye başkanlarının vatandaşlara hizmet etmek yerine dağa hizmet etmelerinin ortaya çıkmasının ardından devlet tarafından atanan kayyımlar vatandaşlarına hizmette yarışmaya devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yavuz paylaşımında, "Suruç'a gelen hayran kalıyor...Kayyum başkan şehre gerçek hizmeti veriyor... Tebrikler @kenanaktas21 Kaymakamım İlçem Adına Teşekkür Ederim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23