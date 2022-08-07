Kayyımlar vatandaşın gönlüne taht kurdu!

YENİ AKİT ANKARA

HDP'nin sözde belediye başkanlarının vatandaşlara hizmet etmek yerine dağa hizmet etmelerinin ortaya çıkmasının ardından devlet tarafından atanan kayyımlar vatandaşlarına hizmette yarışmaya devam ediyor. Son olarak Şanlıurfa Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mehmet Yavuz sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Suruç Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Kenan Aktaş'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Yavuz paylaşımında, "Suruç'a gelen hayran kalıyor...Kayyum başkan şehre gerçek hizmeti veriyor... Tebrikler @kenanaktas21 Kaymakamım İlçem Adına Teşekkür Ederim" ifadelerini kullandı.