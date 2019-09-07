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Kayyım kararı sonrası çark etti: Hendek olayı yanlıştı

Terörle bağlantısı bulunduğu gerekçesiyle yerine kayyım atanan HDP'li Ahmet Türk, ağız değiştirdi. Hendek olayına karşı olduğunu söyleyerek çark eden Ahmet Türk, "İlk günden de bunun doğru olmadığını, belki ilk defa Kürt siyaseti içinde dile getiren bir insanım" dedi.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:47
Kayyım kararı sonrası çark etti: Hendek olayı yanlıştı

İçişleri Bakanlığı tarafından iki kez görevden alınarak yerine kayyım atanan Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, BBC Türkçe'nin sorularını yanıtladı.

"İlk günden doğru olmadığını dile getirdim"

Açıklamalarında terör örgütü PKK ve HDP'nin bölgede izlediği hendek siyasetinin yanlış olduğunu vurgulayan Ahmet Türk, "Hendekler olayının içinde biri değilim. İlk günden de bunun doğru olmadığını, belki ilk defa Kürt siyaset içinde dile getiren bir insanım. Büyük tahribatlar meydana geldi. O tahribatların sürece önemli etkisi olmuştur. Siyasetin bu kadar acımasızca yürütülmesinde etkili olmuştur" ifadelerini kullandı.

 

Öte yandan ABD merkezli The Washington Post gazetesi için de bir yazı kaleme alan Türk, şu satırlara yer verdi:

"Hem Türkiye'de hem de uluslararası düzeyde demokrasiye değer veren birçok kişi, partimizin demokrasiyi savunma çabaları saldırıya uğradığında sessiz kaldı. Adil bir seçimin geçersiz kılınmasına hiçbir tepki verilmediğinde, devlet aynı şeyi bir kez daha yapabileceğini görür. Partimiz ülkemizin tüm ezilen halkları için mücadele ediyor, çünkü mücadelenin herkes için daha fazla özgürlük getireceğine inanıyoruz. Özgürlüğe değer veren herkesin bize katılma zamanı geldi"

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:47
  1. Mardin
  2. İçişleri Bakanlığı
  3. Ahmet Türk
  4. ABD
  5. PKK
  6. HDP

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