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Gündem Kayyım atansın diye yırtınıyorlar… DEM yine aynı haltı yedi
Gündem

Kayyım atansın diye yırtınıyorlar… DEM yine aynı haltı yedi

Yeniakit Publisher
2024-04-21 14:49:00 - 2024-04-21 15:05:34
Kayyım atansın diye yırtınıyorlar… DEM yine aynı haltı yedi

Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasından ve meclis salonundan Türk bayrağını kaldıran DEM, bu kez belediyenin resmi internet sitesindeki görüntüyü montajlayarak bayrağımızı sildi. Kırmızı rengiyle şehitlerimizin kanını simgeleyen ve İslam’ın sembolü olan hilal ile süslenen şanlı bayrağımıza adeta kin besleyen DEM’in skandalı büyük infiale neden oldu.

 yeniakit.com.tr 

Terör örgütü PKK’nın siyasi ayağı HDP/DEM Parti, halkın sinir uçlarıyla oynamaya devam ediyor. Adeta “kayyım atansın da mağdura oynayalım” diye çabalayan terör seviciler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde türlü rezilliklere imza atmaya başladı.

31 Mart Yerel Seçimleri’nde göreve gelen HDP/DEM Partili yöneticiler, belediyenin resmi internet sitesinden Türk bayrağını kaldırdı.

İnternet sitesinin eski ve yeni görüntüleri kıyaslandığında, montaj yapılarak Türk bayrağının silindiği görüldü.

İşte o fotoğraflar:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Resim

Makam odası ve salonda da Türk bayrağı kaldırıldı

DEM 31 Mart 2024 seçiminin ardından Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’nde ilk iş olarak Türk bayraklarını kaldırmıştı. Şehitlerimizin kanını simgeleyen ve İslam’ın sembolü olan hilal ile süslenen şanlı bayrağımıza adeta kin besleyen DEM Parti, Meclis salonundaki bayrağımızı da depoya götürmüştü.

Hemen ardından makam odasından da bayrağın alındığı belirlenmişti.

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