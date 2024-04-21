Kayyım atansın diye yırtınıyorlar… DEM yine aynı haltı yedi

Daha önce Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi’ndeki makam odasından ve meclis salonundan Türk bayrağını kaldıran DEM, bu kez belediyenin resmi internet sitesindeki görüntüyü montajlayarak bayrağımızı sildi. Kırmızı rengiyle şehitlerimizin kanını simgeleyen ve İslam’ın sembolü olan hilal ile süslenen şanlı bayrağımıza adeta kin besleyen DEM’in skandalı büyük infiale neden oldu.