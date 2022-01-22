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Gündem Kayseriye'de katledilmiş 200 Filistinliye ait toplu mezar bulundu!
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Kayseriye'de katledilmiş 200 Filistinliye ait toplu mezar bulundu!

İşgal altındaki Filistin'in kuzey kesimindeki Kayseriye şehrinde, 1948'de katledilmiş 200 Filistinli Müslümana ait toplu mezar bulundu.

Yeniakit Publisher
2022-01-22 12:16:00 - 2022-01-22 12:21:17
Kayseriye'de katledilmiş 200 Filistinliye ait toplu mezar bulundu!

İşgal altındaki Filistin'in kuzey kesimindeki Kayseriye şehrinde, 1948'de katledilmiş 200 Filistinli Müslümana ait toplu mezar bulundu.

1948'de Filistin'de yaşanan Nekbe (Büyük Felaket) olayında Hayfa'nın güneyindeki Et-Tantura köyünün de işgal edilmesinden sonra Filistinlilere yönelik toplu katliamlar gerçekleştirilmiş ve şehid edilen Filistinliler toplu mezarlara konulmuştu.

22-23 Mayıs 1948 gecesi gerçekleşen Et-Tantura katliamında, 200 Filistinlinin katledildikten sonra bir toplu mezara konulduğu ve bu mezarın da şu an Dor kıyısındaki bir otoparkın altında yer aldığı bildirildi.

ABD'de önümüzdeki günlerde internet üzerinden gösterime girecek olan Et-Tantura isimli belgeselde katliama iştirak etmiş bazı siyonist işgalcilerin tanıklıklarına yer verileceği belirtildi. (İLKHA)

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