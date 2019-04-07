0553 313 94 23
Seçim 2019 Sayfası

Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yeteneği Yiğit Yavuz Deniz, oynadığı futbol ve attığı goller ile göz doldurdu.

07 Nisan 2019 Pazar 16:38
Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yeteneği Yiğit Yavuz Deniz, oynadığı futbol ve attığı goller ile göz doldurdu.


Spor Toto Gelişim U-17 Ligi 27. haftasında konuk ettiği Sivasspor’u mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor’da genç yetenek Yiğit Yavuz Deniz’in etkili futbolu ve attığı şık goller maça damgasını vurdu.


Haftalar sonra ilk 11’de sahaya çıkan Yiğit Yavuz Deniz, kendisine verilen şansı iyi değerlendirip etkili bir futbol oynadı ve bu futbolunu da attığı 2 gol ile süsledi.


17 yaşındaki kanat futbolcusu Yiğit Yavuz Deniz, sağ ayak olmasına rağmen, Sivas maçında iki golünü de sol ayak ile atarak her iki ayağına da ne denli hakim olduğunu bir kez daha gösterdi.


Sivasspor’u mağlup ederek ligdeki puanını 35’e yükselten İstikbal Mobilya Kayserispor U-17 takımı, erteleme maçında bu hafta Beşiktaş ile İstanbul’da karşılaşacak.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 07 Nisan 2019 Pazar 16:38
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    300 görevli, 14 gemi devriye geziyor! Ülke kıyıları kokainden geçilmiyor
    1. 300 görevli, 14 gemi devriye geziyor!..
    2. Büyükelçi Berger: Avrupa'daki Romanlar..
    3. İlhan Palut: "Son vuruşu bir türlü..
    4. AK Parti duyurdu: Sandıkların yüzde..
    5. Spor Toto Süper Lig: Göztepe: 0 -..
    6. ABD Libya'daki askerlerini çekiyor
    7. Nisan ayında vatandaşların kar mesaisi
    8. FETÖ'nün TSK yapılanmasına büyük..
    9. Maçın ardından
    10. Ahmet Taşyürek: "Görmeyen hakem var"
    11. Kerem Kınık, yeniden Türk Kızılay..
    12. Samsun'da silahlı yaralama
    13. Yılport Samsunspor - Sarıyer maçında..
    14. Düzce’de fırında bıçaklı kavga: 1 ölü
    15. Çavuşoğlu Kosovalı mevkidaşıyla görüştü
    16. Pakistan söz vermişti! Onlarca mahkum..
    17. Kütahya'da sualtı hokeyi yarışmaları..
    18. Şanlıurfa halkına Beyazgül’den teşekkür
    19. Faili meçhul cinayetle ilgili..
    20. AK Parti'nin Atakum'da seçim sonucuna..
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Oyların yeniden sayımı tamamlandı! 112 oy farkla başkan seçildi!
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    Bağımsız aday sandıktan çıkan oy sayısını görünce soluğu İl Seçim Kurulunda aldı
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    F-35 gerçeği ifşa oldu! Eğer Türkiye programdan ayrılırsa ABD...
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    CHP’de panik! Sahte oylar iptal edilirse AK Parti kazanır
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!
    Oylar çalındı ama, hırsız henüz kaçamadı!

    Günün Karikatürü

    7 Nisan 2019
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    YSK skandala el atmak için neyi bekliyor
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var
    Darbeci Hafter’e büyük darbe! Aralarında yeğeni de var