Kayserispor’un Yiğit’i göz doldurdu

İstikbal Mobilya Kayserispor’un genç yeteneği Yiğit Yavuz Deniz, oynadığı futbol ve attığı goller ile göz doldurdu.

Spor Toto Gelişim U-17 Ligi 27. haftasında konuk ettiği Sivasspor’u mağlup eden İstikbal Mobilya Kayserispor’da genç yetenek Yiğit Yavuz Deniz’in etkili futbolu ve attığı şık goller maça damgasını vurdu.

Haftalar sonra ilk 11’de sahaya çıkan Yiğit Yavuz Deniz, kendisine verilen şansı iyi değerlendirip etkili bir futbol oynadı ve bu futbolunu da attığı 2 gol ile süsledi.

17 yaşındaki kanat futbolcusu Yiğit Yavuz Deniz, sağ ayak olmasına rağmen, Sivas maçında iki golünü de sol ayak ile atarak her iki ayağına da ne denli hakim olduğunu bir kez daha gösterdi.

Sivasspor’u mağlup ederek ligdeki puanını 35’e yükselten İstikbal Mobilya Kayserispor U-17 takımı, erteleme maçında bu hafta Beşiktaş ile İstanbul’da karşılaşacak.