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Kayserispor’un rakibi SC Freiburg

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçını yarın SC Freiburg takımı ile oynayacak.

25 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
Kayserispor’un rakibi SC Freiburg

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya kampında üçüncü hazırlık maçını yarın SC Freiburg takımı ile oynayacak.


Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Avusturya’da yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Sarı-Kırmızılılar yarın üçüncü hazırlık maçını oynayacak. SD Eibar ve FC Red Bull Salzburg ile oynayan İstikbal Mobilya Kayserispor iki maçı da kaybetti.


Üçüncü maçını yarın TSİ saati ile 15.00’de oynayacak olan Sarı-Kırmızılılar son hazırlık maçını ise 30 Temmuz 2019 Salı günü oynayacak.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 11:27
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