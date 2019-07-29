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Kayserispor’un rakibi Genoa

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Genoa ile oynayacak.

29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24
Kayserispor’un rakibi Genoa

İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon öncesi son hazırlık maçını Genoa ile oynayacak.


Spor Toto Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta sezonu hazırlıklarını yurt dışında sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, yarın son hazırlık maçını oynayacak.


Avusturya kampında 4 hazırlık maçı yapan Sarı-Kırmızılılar yarın İtalyan ekibi Genoa ile oynayacak.


İstikbal Mobilya Kayserispor ile İtalya ekibi Genoa maçı yarın Brixen Stadyumunda TSİ saati 21.00’de başlayacak.


Sarı kırmızılılar, Avusturya kampında Eibar, Red Bull Salzburg ve FC Freiburg (2 kez) ile oynadı ve 3 maçı da mağlup noktaladı.

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Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 09:24
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