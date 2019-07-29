Kayserispor’un rakibi değişti İstikbal Mobilya Kayserispor’un Avusturya’daki son rakibi değişti.

İstikbal Mobilya Kayserispor’un Avusturya’daki son rakibi değişti.

Spor Toto Süper lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını Avusturya’da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, son hazırlık maçını Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Vasl ile yapacak.

Daha önce yapılan planlamaya göre İtalya’nın Genoa takımı ile son hazırlık maçını oynaması gereken sarı kırmızılılar, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Vasl ile oynayacak. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30.07.2019 (yarın) oynayacağı Genoa CFC hazırlık maçı iptal edilmiş, aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Vasl ile Wörgl Stadyumu’nda TSİ 19:00’da bir hazırlık maçı organize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi.

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