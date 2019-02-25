Kayserispor’un minik prensesleri

İstikbal Mobilya Kayserispor’un minik taraftarları, her maça gidiyor.

Spor Toto Süper Lig’de son 9 maçında kaybetmeyen İstikbal Mobilya Kayserispor’un iki minik taraftarı, tribünün gülü oldular.

9 yaşında Sudenaz Çınar ve8 yaşındaki kardeşi Sümeyye Çınar, İstikbal Mobilya Kayserispor’un her maçına gidiyorlar. Minik yaşlarına rağmen sarı kırmızılı takımın fanatik taraftarları haline gelen Sümeyye ile Sudenaz, son oynanan Konyaspor deplasmanında da babaları ile birlikte tribündeki yerlerini aldılar.

28 yaşındaki Gökhan Çınar, kızlarının İstikbal Mobilya Kayserispor aşığı olduklarını söyleyerek, "kızlarım ile birlikte her maça gitmeye çalışıyoruz. Bendeki Kayserispor sevgisinin kızlarıma geçmesi son derece sevindirici. Umarım güzel kızlarım, ileride hem ülkesine ve ailesine bağlı başarılı birer birey olurlar hem de Kayserispor sevgisini yüreklerinden eksik etmezler" dedi.