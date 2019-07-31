Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi



KAYSERİ (AA) - Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, iki haftalık kampı tamamladı. Sezon hazırlıklarına Kayseri'de kulüp tesislerinde başlayan ve ikinci etap hazırları için 16 Temmuz'da Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekibin 15 gün süren kampı sona erdi. Bu süreci yoğun çalışma temposuyla geçiren ve 4 hazırlık maçı yapan Kayserispor kafilesi, akşam Kayseri'ye dönecek. Sarı-kırmızı futbolcular, iki günlük iznin ardından 3 Ağustos Cumartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına devam edecek.



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