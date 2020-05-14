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Spor

Kayserisporlu Perdo Henrique formunda

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique formunda olduğunu yine gösterdi.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:22:20 -
Kayserisporlu Perdo Henrique formunda

Hes Kablo Kayserispor’un Brezilyalı futbolcusu Pedro Henrique formunda olduğunu yine gösterdi.


Sarı Kırmızılı takımın en golcü oyuncusu olan Pedro Henrique, maçlarda olduğu gibi antrenmanlarda da hırsı ile dikkat çekiyor. Sezon başında Kayserispor’a katılan ve oynadığı futbol ile takımın en hırslı oyuncularından birisi olan Brezilyalı Henrique, antrenmandaki ayak tenisinde de hırsı ve başarısı ile alkış aldı.


Hafta başından bu yana çalışmalarını sürdüren Hes Kablo Kayserispor’da hırsı ile takdir toplayan Pedro Henrique, ayak tenisinde Mario Situm ile Dja Djedje’den oluşan rakibini final maçında mağlup etti. Aksel Aktaş ile birlikte oynayan Pedro Henrique’nin ayak tenisindeki performansı dikkat çekti.

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