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Kayserispor’da sakatlardan sevindirici haber

Kayserispor’da sakat oyunculardan iyi haber geldi. 3 futbolcu takıma katıldı. Pazar günü sahasında Sivasspor’u konuk edecek sarı kırmızılı takımda 3 futbolcu takıma dahil oldu.

26 Ekim 2018 Cuma 10:38
Kayserispor’da sakatlardan sevindirici haber

3 önemli futbolcunun kadroya dahil olması ile daha neşeli bir idman gerçekleştiren Kayserispor, Sivasspor maçına çok daha moralli hazırlanıyor. Son idmanı Kadir Has Stadı’nda yapan Kayserispor’da Deniz Türüç, Asamoah Gyan ve Şamil Çinaz’ın Sivasspor maçı kadrosunda yeralacağı öğrenildi. Ancak Deniz’in ilk 11’de olmayacağı ve yedekler arasında olacağı öğrenildi. Şamil Çinaz da kadroda olacak.

5 EKSİK VAR

Diğer yandan Sakıb Aytaç, Oğuzhan Berber, Hasan Hüseyin Acar ve Artem Kravets’in tedavisine devam ediliyor. Bu oyuncular ve kırmızı kart cezalısı Rotman, Sivasspor maçında forma giyemeyecek.

Haber Tarihi: 26 Ekim 2018 Cuma 10:38
  1. Sivas
  2. Kayseri
  3. KAYSERİSPOR
  4. SÜPER LİG
  5. FTUBOLCU
  6. SAKAT

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