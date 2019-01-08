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Kayserispor'da Rajko Rotman ile yollar ayrıldı

08 Ocak 2019 Salı 22:03
Kayserispor'da Rajko Rotman ile yollar ayrıldı


KAYSERİ (AA) - Kayserispor'un Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman, kulübü ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Sloven oyuncu, bu sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.

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Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 22:03
  1. Kayserispor
  2. Rajko Rotman

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