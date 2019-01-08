Kayserispor'da Rajko Rotman ile yollar ayrıldı





KAYSERİ (AA) - Kayserispor'un Sloven orta saha oyuncusu Rajko Rotman, kulübü ile yollarını ayırdı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Rajko Rotman sözleşmesindeki koşulları yerine getirerek opsiyonunu kullanmış ve takımdan ayrılmıştır. Kendisine bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." denildi.

Sloven oyuncu, bu sezonun ilk yarısında sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 10 ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 maça çıkmış, gol atma başarısı gösterememişti.