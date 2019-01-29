Kayserispor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları

Kayserispor'da Malatyaspor maçı hazırlıkları29 Ocak 2019 Salı 12:10
KAYSERİ (AA) - İstikbal Mobilya Kayserispor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüp tesislerinde teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, düz koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.
Sarı-kırmızılı oyuncular, kontrol pasa dayalı koordinasyon ve 5'e 2 top kapma çalışmasının ardından çift kale taktik maçı oynadı.
Sakatlığı geçen Asamoah Gyan idmanda yer alırken, ameliyat edilen Bilal Başaçıkoğlu çalışmaya katılmadı.
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