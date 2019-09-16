Kayserispor’da cezalı kalmadı İstikbal Mobilya Kayserispor’da 3 futbolcu cezasını tamamladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da 3 futbolcu cezasını tamamladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor’da Galatasaray maçında gördükleri kırmızı kartla cezalı duruma düşen ve ligin 4.haftasında oynanan Antalyaspor maçında forma giyemeyen kaptan Umut Bulut, Aymen Abdennour ve Pedro Hernique cezalarını tamamladı.

Bu futbolcular ligin 5.haftasında Kayseri’de oynanacak olan Yukatel Denizlispor maçında forma giyebilecek.

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