Kayserispor’da 4 eksik var
İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor maçında 4 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.16 Ağustos 2019 Cuma 15:27
İstikbal Mobilya Kayserispor, Alanyaspor maçında 4 futbolcusundan yoksun mücadele edecek.
Spor Toto Süper Lig 2019-2020 sezonunun ilk haftasında sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan İstikbal Mobilya Kayserispor, son çalışmasını bugün gerçekleştirerek maç saatini kampa girecek. Sarı Kırmızılı takımda 4 futbolcu Aytemiz Alanyaspor maçında görev alamayacak.
Geçen sezondan kırmızı kart cezası bulunan Silviu Lung, sakatlığı bulunan Hasan Hüseyin Acar, Artem Kravets, Bernard Mensah maç kadrosunda yer alamayacak.
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