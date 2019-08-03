Kayserispor’a Nijeryalı golcü İstikbal Mobilya Kayserispor,Shakhtar Donetsk forması giyen forvet Olarenwaju Kayode’yi 1 yıllığına kiraladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor,Shakhtar Donetsk forması giyen forvet Olarenwaju Kayode’yi 1 yıllığına kiraladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, aradığı forvete kavuştu. Sarı-kırmızılıların transferi için uzun zamandır büyük uğraş verdiği Nijeryalı golcü oyuncu Kayode, yeni sezonda İM Kayserispor forması giyecek. Olarenwaju Kayode, daha önce Luzern, Netanya, Avusturya Wien, Shakhtar Doneks ve Girona’ds oynadı. 26 yaşındaki golcü, İngiliz devi Manchester City’nin kadrosunda da yer almıştı. Geçen sezon istediği fırsatları bulamayan Kayode, 16 maçta 2 gole doğrudan katkı sağladı.

Kayode’nin, pazartesi günü Kayseri’ye gelerek sağlık kontrolünden geçmesi sonra da resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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