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Kayserispor:0-SC Freiburg:2

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya’da 3.

26 Temmuz 2019 Cuma 16:56
Kayserispor:0-SC Freiburg:2

İstikbal Mobilya Kayserispor, Avusturya’da 3. hazırlık maçını SC Freiburg ile oynadı. Sarı-Kırmızılılar bu maçtan da 2-0 mağlup ayrıldı.


İstikbal Mobilya Kayserispor ilk yarıya Lung, Mehsah, Abdennour, Bilal Başacıkoğu, Poulain, Dijedje, Boldrin, Ziya Alkurt, Lopes, Atila Turan, Nurettin Korkmaz ile başladı.


25’er dakikadan 3 devre halinde oynanan karşılaşmada KayserisporJonathan Schmidt’in attığı gol ile 1-0 geriye düştü.Daha önce oynanan hazırlık maçlarına nazaran biraz daha oturmuş bir takım görüntüsü veren İstikbal Mobilya Kayserispor, daha çok önde basarak topa sahip olmaya çalıştı.


40. dakikada Jeon’un sağ kanattan ortasında Waldschmidt’in şutu üstten auta çıktı.


45. dakikada kullanılan köşe vuruşunda Freiburg ceza sahası içinde topa iyi yükselen Poulain’in kötü kafa vuruşunda top auta çıktı.


İlk yarı 1-0 SC Freiburg’un üstünlüğü ile tamamlandı.


İstikbal Mobilya Kayserispor’un Teknik Direktörü Hikmet Karaman, ikinci yarıda genç yetenek Emre Demir’i de oyuna aldı.


İkinci yarı Freiburg oyuncularına rahat top kullandırmayan İstikbal Mobilya Kayserispor, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz ile önde baskı kurdu.


54. dakikada Atila Turan’ın pasında Ziya Alkurt defansın arkasına sarkarak kaleci ile baş başa kaldı ama yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.


63. dakikada ara pasında İstikbal Mobilya Kayserispor defansının arkasına sarkan Jonathan Schmidt, kaleci Lung ile baş başa kaldı. Jonathan Schmidt’in vuruşunda top kaleci Lung’dan döndü.


65. dakikada Mike Frantz, İstikbal Mobilya Kayserispor defansının arasından Nil Petersen’e pas verdi. Petersen, kaleci Lung’u geçerek skoru 2-0 yaptı.


73. dakikada sol tarafta topla ceza sahasına giren Günter’in sert şutunda kaleci Lung topu çeldi. Dönen topu İstikbal Mobilya Kayserispor defansı uzaklaştırdı.


Karşılaşma SC Freiburg’un 2-0’lık üstünlüğü ile tamamlandı.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 16:56
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