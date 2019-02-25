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Kayserispor U21 yine kaybetti

U-21 Ligi 23.

25 Şubat 2019 Pazartesi 08:44
Kayserispor U21 yine kaybetti

U-21 Ligi 23.haftasında dün deplasmanda Atiker Konyaspor’a konuk olan İstikbal Mobilya Kayserispor rakibine 1-0 mağlup oldu ve galibiyet hasretini sürdürüyor.


Bu sezon beklentilerin oldukça altında kalan ve son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle ile alt sıralara demir atan Sarı-Kırmızılılar puan ve puanlar için gittiği Konya’da eli boş döndü. Rakibi karşısında zaman zaman iyi oyun oynamasına rağmen ilk yarının 44.dakikasında yediği golle sahadan 1-0’lık mağlubiyetle ayrılan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımında maç sonunda kaleci Vedat Karakuş kırmızı kart gördü.


Tam 13 maçtır kazanamayan İstikbal Mobilya Kayserispor U-21 takımın işler yolunda gitmiyor. Ligde geride kalan 23.hafta sonunda 2 galibiyet, 4 beraberlik ve 17 mağlubiyet alan Sarı-Kırmızılılar 10 puan ile ligin son sırasına demir attı. Adeta kazanmayı unutan Sarı-Kırmızılı takım ligin 24.haftasında sahasında Beşiktaş’ı konuk edecek.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 08:44
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