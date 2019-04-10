Kayserispor U17 takımı Beşiktaş’ı devirdi İstikbal Mobilya Kayserispor U17 takımı erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş U17 takımını 2-1 yenerek 3 puan aldı.

İstikbal Mobilya Kayserispor U17 takımı erteleme maçında deplasmanda Beşiktaş U17 takımını 2-1 yenerek 3 puan aldı.

Spor Toto Gelişim U17 Liginde mücadele eden İstikbal Mobilya Kayserispor, ligin 24.haftasında oynanması gereken ancak bugüne ertelenen Beşiktaş maçını 2-1 kazandı. Sarı Kırmızılılar, bugün İstanbul Güngören Belediye Stadında oynanan karşılaşmada Beşiktaş’ı 20.dakikada Yiğit Yavuz Deniz ve 66.dakikada Hakan Orhan’ın attığı goller ile yendi.

Bu galibiyetle 35 olan puanını 38 yapan Sarı-Kırmızılılar maç sonunda soyunma odasında büyük sevinç yaşadı.

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