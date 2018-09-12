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Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam: Kırılma maçımız olacak

Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam, sarı kırmızılı takımın cumartesi günü oynayacağı Göztepe maçının final havasında geçeceğini ifade etti.

12 Eylül 2018 Çarşamba 15:56
Kayserispor Teknik Direktörü Sağlam: Kırılma maçımız olacak

Ertuğrul Sağlam, ''Göztepe maçı, deplasmanda kazandığımız Fenerbahçe maçından sonra final havasında geçecek. Bu maç kırılma ve eşik atlama, yön alacağımız bir karşılaşma olacak'' dedi.

Kayserispor'un ligin ilk 4 haftasında aldığı sonuçlar ve sergilediği futbolun kalitesinin Göztepe maçında da devam etmesi halinde Süper Lig'deki hedeflerinin belirleneceğini, üst sıralarda mı yoksa idare eden bir takım mı olacağını ortaya çıkaracağını söyleyen başarılı teknik adam, ''Göztepe 4 maçta 3 puan alan bir takım olarak görünse de iyi bir kadrosu olan oynadığı futbolla daha üst sıralarda bulunması gereken bir takım. Her maçımız final maçı niteliğinde. İyi mücadele eden çok üreten bir takım olduk. En önemlisi mazeretleri ortadan kaldırdık. Futbol adına doğrulardan yanayız. Saha koşulları, hakem ve rakip oyuncular gibi mazeretlere asla sığınmayacağız. Oyuncularımızın üzerinden bir psikolojik yük kalktı. Şimdi her maçı kazanırız. Geriye düşsek bile öne geçeriz anlayışı hakim oldu. Göztepe maçı  öncesi Varela iyileşti. Sakıb'ın sakatlığı sürüyor. Sapunaru bugün Romanya Milli Takımı'ndan dönerek, aramıza katıldı. Güzel maç olacak'' diye konuştu

Ertuğrul Sağlam, Kayserispor'un asıl hedefinin önümüzdeki sezon olduğuna dikkati çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü;

''Gerçekçi olalım. Kayserispor olarak bu sezon hedefimiz iyi futbol, geçen yılın üstünde puan toplamak, saha dışında ve içinde parmakla gösterilen  takım olmak, emeğe saygılı, centilmen bir sporcu grubu olmaktır. Kart sayımızı asgariye indireceğiz. Sahada hakemle, rakip oyuncularla, taraftarla didişmeyeceğiz.''

Sarı kırmızılı takımın perşembe günü İzmir'e hareket edeceğini ve maç sonrası da iki gün İzmir'de kalacağını belirten Sağlam, yabancı oyuncu konusunu da değerlendirdi. Sağlam, "Hiçbir teknik adam elinde yeterli ve kaliteli yerli oyuncu varsa, yabancı oynatmaz'' diye sözlerini tamamladı.

Haber Tarihi: 12 Eylül 2018 Çarşamba 15:56
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