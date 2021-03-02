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Spor Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 20:14:00 -
Kayserispor, Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig'in 28. haftasında yarın Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre tesislerdeki antrenman, teknik sorumlu Uğur Kulaksız yönetiminde gerçekleştirildi.

Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan idmanda, top kapma ile pas çalışmasının ardından çift kale maç yapıldı.

Hes Kablo Kayserispor ile Çaykur Rizespor arasında yarın saat 19.00'da Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Hüseyin Göçek yönetecek.

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