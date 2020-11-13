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Gündem Kayserispor oyuncuları koronavirüse mi yakalandı?
Gündem

Kayserispor oyuncuları koronavirüse mi yakalandı?

Koronavirüs vakaları artış gösterirken futbol dünyasında da yeni vakalar meydana gelmeye başladı. Kayserispor'da bugün koronavirüs pozitif sonuçları gündeme geldi. Kayserispor oyuncularına koronavirüs testi uygulandı. Peki, Kayserispor oyuncuları koronavirüse mi yakalandı?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 18:45:00 -
Kayserispor oyuncuları koronavirüse mi yakalandı?

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor'da bir futbolcu ile antrenörün yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kayserispor, bir futbolcu ve bir antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Açıklamada, Kovid 19'a yakalanan oyuncu ile antrenörün tedavisine başlanıldığı ve TFF ile Sağlık Bakanlığının ilgili izolasyon protokolünün titizlikle uygulandığı bildirildi.
Kaynak Yeniçağ: Kayserispor'da 2 kişi korona virüse yakalandı

Kayserispor, bir futbolcu ve bir antrenörünün koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Kayserispor'dan yapılan açıklamada "Kulübümüzde yapılan Koronavirus (Covid-19) taramasında bir futbolcumuz ve bir antrenörümüzde sonuç pozitif çıkmıştır. TFF ve Sağlık Bakanlığı’nın ilgili izolasyon protokolü titizlikle uygulanmakta ve tedavi süreçleri devam etmektedir" denildi.

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