Kayserispor, Mehmet Eray’la profesyonel sözleşme imzaladı İstikbal Mobilya Kayserispor, Mehmet Eray Özbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Mehmet Eray Özbek ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, alt yapısından yetişen 2003 doğumlu Mehmet Eray Özbek ile profesyonel sözleşme imzaladı. 2014 yılında futbola başladığı Kayserispor’da kısa zaman içerisinde ortaya koyduğu performansla dikkat çeken genç orta saha oyuncusuyla 3 yıllık mukavele yapıldı.Özbek, sarı-kırmızılı takımda U14, U15 ve U16 kategorilerinde de forma giydi.

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