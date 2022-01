Kayserispor ikinci yarıya üç puanla başladı

19. dakikada sol kanatta topla buluşan Carole, meşin yuvarlağı ceza alanında bulunan Mustafa Pektemek'e bıraktı. Mustafa Pektemek'in vuruşunda kaleci Lis topu kornere çeldi.

29. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan Zeki Yıldırım'ın çektiği şutta, top auta çıktı.

33. dakikada Yukatel Kayserispor golü buldu. Sağ kanatta topla buluşan Onur Bulut, meşin yuvarlağı ceza sahası içinde müsait durumda bulunan Mustafa Pektemek'le buluşturdu. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

Maçın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Öte yandan, iki takım sahaya birlikte, "Kendi Aşımız, Kendi Gücümüz. TURKOVAC" yazılı pankart ile çıkarken, Yukatel Kayserispor sırtında "TURKOVAC" yazılı forma ile mücadele etti. Mücadeleyi, Kovid-19'a karşı yerli aşı TURKOVAC'ı geliştiren Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli de izledi.

70. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında sol kanatta topla buluşan Mustafa Pektemek ceza sahasına girmeden sert bir şut çekti. Ceza alanında Gavranovic'in dokunamadığı meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

76. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Zeki Yıldırım'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+1'inci dakikada ceza sahasında topla buluşan İlhan Parlak'ın şutunu kaleci Lis kurtardı.

Maç Yukatel Kayserispor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Altay Teknik Direktörü Denizli: "Bir takım tedbir ve kararları almak mecburiyetindeyiz"

Altay Teknik Direktörü Mustafa Denizli, radikal kararlar alacaklarını söyledi.

Denizli, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, ikinci yarının başlangıcını iyi bir sonuçla yapmak istediklerini belirtti.

Birçok eksik nedeniyle kadroda farklı arayışlara girdiklerini anlatan Denizli, oyuna kötü başladıkları değerlendirmesinde bulundu.

Uzun süredir kötü bir gidişat sergilediklerini belirten Denizli, hayatlarının mücadele içinde geçtiğini vurguladı.

"Burası benim için bir takımdan daha fazlasını ifade etti." diyen Denizli, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bir takım tedbir ve kararları almak mecburiyetindeyiz. Bunlar radikal kararlar olacak. Dönüşte de başkanla oturup bunları değerlendireceğiz. Bizim mücadeleden vazgeçme gibi bir düşüncemiz asla olmaz. Bu takıma sezon başında nasıl güveniyorsan bu zamanda aynı şekilde güvenim devam ediyor. Pozisyonumuz iyi değil ama bu bizi asla umutsuzluğa sevk etmez. Buradan mutlaka çıkacağız. Kadroda bazı değişiklikler yapmalıyız. Ara transferde bir şey yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum. Takımın sorumlusu benim başarılı ve başarısız sonuçlarda sorumluluğum var. Bu mücadeleden vazgeçmek asla yok. Bu camia benim için çok daha farklı şeyler ifade ediyor."

Kararın alınma nedenini bilmediğini anlatan Denizli, transfer yapıp yapmayacaklarını bilmediğini, kadroyu sayı olarak azaltacaklarını kaydetti.

Altay'ın galibiyet hasretinin 13 maça çıktığını ve bu durumun futbolcuların üzerinde psikolojik olarak etkileyip etkilemediğini soran bir gazeteciye cevap veren Denizli, "Sahada oyun içerisinde zaman zaman ciddi bir şekilde güven kaybı yaratıyor. Özellikle kullandığımız toplarda bariz bir şekilde gözüküyor. Bunu kaybettiğimiz gibi kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın." diye konuştu.

Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Karaman: "Galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım"

Yukatel Kayserispor'un teknik direktörü Hikmet Karaman, ligin ikinci yarısının ilk maçını kazanmanın çok önemli olduğunu, Kayserispor'un galibiyeti alışkanlık haline getirmesi gerektiğini söyledi.

Karaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında son iki iç saha maçını üst üste kazandıklarını ve bunun takıma büyük moral getirdiğini belirtti.

Her iki takımında eksiklerinden dolayı hamle gücünün kısıtlı olduğu bir maça çıktığını anlatan Karaman, "Oyunun 1-0 devam etmesi kritikti. Çünkü her an biri hata yapabilir, gol yiyebilirsin. Oyunun son bölümlerinde ikiyi bulabilseydik rahatlayacaktık. Ama sahadan galip ayrıldık." dedi.

Hakemlerin iyi bir maç yönettiğini vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"Nihayetinde hakemi de tebrik ediyorum. Çok zor bir maç yönetti. İki takım adına yapacağı hatalı bir karar iki takım adına yaralayıcı olabilirdi onları bir kez daha tebrik ediyorum. Taraftarımıza teşekkür ediyorum. Takımı çok iyi destekledi. Başkanımız Berna hanımı da tebrik ediyorum 3 tane bildik oyuncuyu kadromuza kattı. Bir iki eksiğimiz var oraya da yine bildik oyuncuları aldık mı ikinci yarıda takımda rekabet ortamı yüksek bir hava oluşacak ve oyuncu performansları da değişecek. Dolayısıyla iyi bir takım olacağımıza inanıyorum. Bu aldığımız puanlar yeterli değil çok daha fazla puanlar almamız lazım, galibiyeti alışkanlık haline getirmemiz lazım."

Kayserispor Başkanı Gözbaşı: "(Galibiyet) İnşallah bu bizim üst sıralara çıkmamızın bir işareti olur"

Yukatel Kayserispor'un başkanı Berna Gözbaşı, "İnşallah bu bizim üst sıralara çıkmamızın bir işareti olur." dedi.

Gözbaşı, maçın ardından stat çıkışında yaptığı açıklamada, eksik oyuncuları olmalarına rağmen aldıkları galibiyetle takım olduklarını gösterdiklerini ifade etti.

Oyuncularının yürekleriyle oynadıklarını belirten Gözbaşı, "Hem oyuncularımızı, hem teknik heyetimizi hem de takımımızı yalnız bırakmayan taraftarımızı kutluyorum. İnşallah bu bizim üst sıralara çıkmamızın bir işareti olur." diye konuştu.

Oyuncu Deniz Türüç'ün gelmeyeceğini kaydeden Gözbaşı, gazetecilerin Abdulkadir Parmak'la ilgili sorusu üzerine ise, "Pazartesi, salı günü halletmem gerek bir transfer yasağı var, o yüzden bizim resmi bir açıklama yapmamız uygun değil." dedi.

Bazı yöneticilerin istifa ettiği yönündeki soru üzerine Gözbaşı, "Şu anda bize resmi olarak ulaşan bir istifa yok ama Kayserispor çok büyük bir camiadır. Benden önce de benden sonra da birçok yönetici geldi geçti. Kayserispor her zaman devam eder." şeklinde konuştu.