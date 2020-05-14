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Spor

Kayserispor güç topluyor

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynayacağı son 8 maçın hazırlıklarını sürdürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-14 09:44:53 -
Kayserispor güç topluyor

Hes Kablo Kayserispor, ligde oynayacağı son 8 maçın hazırlıklarını sürdürüyor.


Korona virüs nedeniyle liglere verilen aradan sonra hafta başında topbaşı yapan Kayserispor, çalışmalarına devam ediyor. Teknik Direktör Robert Prosinecki nezaretinde idman yapan sarı-kırmızılılar, güç topluyor. Kulüp tesislerindeki antrenmanda kondisyon ağırlıklı bir çalışma gerçekleştiren ve sonrasında ayak tenisi oynayarak günü tamamlayan Kayseri ekibinde futbolcuların hırslı oldukları gözlendi.

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