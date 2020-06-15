Kayserispor, Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı
Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Hes Kablo Kayserispor, hafta sonu oynayacakları Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı.
Korona virüs tedbirleri kapsamında lige verilen aranın ardından deplasmanda Fenerbahçe karşısına çıkan ve sahadan mağlup ayrılan Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig’in 28. haftasında konuk edeceği Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına başladı. Teknik Direktör Robert Prosinecki yönetiminde kulüp tesislerinde toplanan futbolcular, ısınma hareketlerinin ardından düz koşuyla antrenmana devam etti.
Hes Kablo Kayserispor-Gençlerbirliği maçı, cumartesi saat 18.30’da Kadir Has Stadı’nda oynanacak.