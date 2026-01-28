  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
"Biz Kürtler için yol ayrımı" diyen Savcı Sayan'dan çarpıcı sözler: Ümmet mi, ateistleşmiş sapkınlar mı?.. Osmanlı’yı elin İngiliz'i anlattı, ezberleri bozdu NEF'in Levent'teki binasına silahlı saldırı! Soruşturma başlatıldı Her akşam aynı manzara! İstanbullu yine yolda kaldı Cumhurbaşkanı Erdoğan: Nijerya'daki enerji girişimlerini değerlendiriyoruz Beşiktaş KAP'a bildirdi! Tammy Abraham’ın Aston Villa’ya transferi için görüşmelere başlandı Burhanettin Duran gündemi ele geçiren iftiralar hakkında konuştu! “Fay hatlarını harekete geçirmeye çalışıyorlar” Türkiye’de İran hazırlığı! Tampon bölge kurulacak DEM’li vekil, PKK yandaşı hemşireyi korumaya aldı! ‘Almanya mı bizi kıskanacak’ diyen muhalifler iyi izlesin! Sağlık sektörünün içler acısı halini böyle anlattı: 1 saattir koridorda yatıyorum
Spor Kayserispor, Denis Makarov’u açıkladı
Spor

Kayserispor, Denis Makarov’u açıkladı

Yeniakit Publisher
Alican Öztekin Giriş Tarihi:
Kayserispor, Denis Makarov’u açıkladı

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Sarı-kırmızılılar Dinamo Moskova forması giyen Rus oyuncu Denis Makarov’u renklerine bağladı.

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor kadrosuna yeni bir ismi dahil etti. Sarı-kırmızılılar Dinamo Moskova forması giyen Rus oyuncu Denis Makarov’u renklerine bağladı.

Hafta sonu Kayseri’ye gelen ve yapılan son görüşmelerin ardından sağlık kontrolünden geçen Denis Makarov ardından resmi sözleşmeye imza attı. 27 yaşındaki kanat oyuncusu takımla birlikte çalışmalara başlarken teknik heyetin görev vermesi halinde hafta sonu Galatasaray maçı kafilesinde yer alması bekleniyor. Öte yandan Denis Makarov 18 numaralı formayı giyecek.
Denis Makarov yaptığı paylaşımda, "Yeni bir meydan okuma, yeni bir seviye. Takıma katılıp onun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Gelin birlikte önemli bir sonuca ulaşalım ve maksimum çalışalım" dedi.

Galatasaray'dan olay "Ali Koç" açıklaması: Bu ülkenin sporu senden bıktı
Galatasaray'dan olay "Ali Koç" açıklaması: Bu ülkenin sporu senden bıktı

Yerel

Galatasaray'dan olay "Ali Koç" açıklaması: Bu ülkenin sporu senden bıktı

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı
Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı

Spor

Galatasaray, Yaser Asprilla'yı kadrosuna kattı

Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı
Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Spor

Şampiyonlar Ligi’nde dev randevu: Manchester City-Galatasaray maçının hakemi açıklandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23