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Kayserispor-Beşiktaş maçında düdük Suat Arslanboğa’da

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında Cumartesi günü oynanacak olan 24.

28 Şubat 2019 Perşembe 13:14
Kayserispor-Beşiktaş maçında düdük Suat Arslanboğa’da

İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş arasında Cumartesi günü oynanacak olan 24.hafta karşılaşmasını Eskişehir Bölgesinden Suat Arslanboğa düdük çalacak.


Spor Toto Süper Lig Lefte Küçükandonyadis sezonu 24.haftasında İstikbal Mobilya Kayserispor ile Beşiktaş 02 Mart Cumartesi günü saat 16.00’da Kadir Has Stadyumunda karşı karşıya gelecek. Son 9 maçtır kaybetmeyen ve evinde oynadığı futbolla dikkat çeken Sarı-Kırmızılılar bu seriyi sürdürmek istiyor. Cumartesi günü oynanacak olan zorlu doksan dakikayı Suat Arslanboğa yönetecek. Arslanboğa’nın yardımcılıklarını Serkan Ok ve İsmail Şencan yapacak. Maçın 4.Hakemi Serkan Çınar.


Eskişehir Bölgesi hakemi olan Suat Arslanboğa 2018-2019 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor’un 1 kupa, 1 ligmaçında hakem olarak görev yaparken, Beşiktaş’ın ise şimdiye kadar hiç maçını yönetmedi.


Arslanboğa’nın iki takımın maçlarında yaptığı görevler;


İ.M.Kayserispor 1-0 Akhisarspor - HAKEM


Bursaspor 0-0 İ.M.Kayserispor - AVAR


İ.M.Kayserispor 6-1 PAzarspor - HAKEM (ZTK)


Beşiktaş 2-3 Antalyaspor - 4.HAKEM


Atiker Konyaspor 2-2 Beşiktaş - AVAR

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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 13:14
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