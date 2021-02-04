  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kayserispor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı
Spor

Kayserispor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Kayserispor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında pazar günü deplasmanda oynayacağı BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:00:00 -
Kayserispor, BB Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı

Ligin 23'üncü haftasında dün sahasında Aytemiz Alanyaspor ile 1-1'lik sonuçla berabere kalan sarı kırmızılılar, ara vermeden Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçı hazırlıklarına geçti. Teknik direktör Dan Petrescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Alanyaspor maçına ilk 11'de çıkan futbolcular yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise çift kale maç oynadı. Antrenman yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi
Ekonomi

Altın alacaklar için uzman isimden olay tahmin! 'Rekor kıracak' dedi ve tarih verdi

Koronavirüs pandemisi nedeniyle piyasalarda dalgalanmalar devam ederken İngiltere merkezli Standard Chartered adlı bankanın önemli analistle..
Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku
Siyaset

Kılıçdaroğlu'na tazminat şoku

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, tank palet fabrikası sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 100 bin TL tazminat ödemeye mahkum oldu..
Polisten kaçarken yakalanan şahıstan ilginç savunma
Yerel

Polisten kaçarken yakalanan şahıstan ilginç savunma

Adana'da polisten kaçarken yakalanan adam, yanındakiler çocuk olduğu için kaçtığını söyleyerek kendisini savunmaya çalıştı.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay