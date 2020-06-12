  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor

Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe’ye 3 maçtır mağlup olmuyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-12 13:27:04 -
Kayserispor 3 maçtır yenilmiyor

Hes Kablo Kayserispor, Süper Lig maçlarında Fenerbahçe’ye 3 maçtır mağlup olmuyor. Sarı Kırmızılılar, son 3 İstanbul maçında da yenilmedi.


Süper Lig’in 27.haftasının açılış maçı bugün oynanacak. Hes Kablo Kayserispor, İstanbul’da Fenerbahçe’ye konuk olacak. Ligde son sırada bulunan Sarı Kırmızılılar, deplasmandan puan veya puanlar ile dönmek arzusunda.


Hes Kablo Kayserispor, Fenerbahçe’ye karşı son oynadığı maçlarda üstünlük kurmayı başardı. İki takım arasında Süper Lig’de oynanan son 7 müsabakada sadece 1 kez mağlup olan sarı kırmızılılar, son 3 maçı kazanmayı başarırken İstanbul’da oynadığı son 3 maçta da 1 galibiyet 2 beraberlik elde etti. Kayserispor, Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçında 15 gol atarken kalesinde ise 14 gol gördü.


Hes Kablo Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Süper Lig’de oynanan son 7 maç ve neticeleri şu şekilde:


2019/2020 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0


2018/2019 Kayserispor-Fenerbahçe 1-0


2018/2019 Fenerbahçe-Kayserispor 2-3


2017/2018 Kayserispor-Fenerbahçe 0-5


2017/2018 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3


2016/2017 Kayserispor-Fenerbahçe 4-1


2016/2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3-3

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 180 m² bağ evi
Satılık 180 m² bağ evi

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı