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Aktüel

Kayseri’nin turizm haritası yeniden çiziliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr.

Yeniakit Publisher
2020-06-04 15:30:39 -
Kayseri’nin turizm haritası yeniden çiziliyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, ilgili daire başkanlarıyla Kayseri’nin Turizm Haritasını yeniden belirlenmesine yönelik bir toplantı gerçekleştirdi.


Tarihi ve doğal güzellikleri ile önemli bir turizm şehri olan Kayseri’de şehrin turizm haritası yeniden çiziliyor. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç daire başkanlarıyla birlikte Turizm Haritaları Toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıda Kayseri’deki turizm haritası yeniden tasarlanarak şehrin turizm potansiyelini arttıracak hamleler üzerinde değerlendirmelerde bulundu. Ayrıca, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’nde yer alan Koramaz Vadisi’nin de turizm haritası üzerinde çalışıldı.


2020 yılını yatırım ve turizm yılı olarak belirleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’nin turizmden hak ettiği payı alabilmesine yönelik çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam edecek.

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