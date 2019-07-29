Kayserili Sporcular Muaythai’de Dünya İkincisi ve Dünya Üçüncüsü Oldu Tayland’da yapılan Muaythai Dünya Büyükler A Class Şampiyonası’nda Sercan Koç Dünya İkincisi, Mensure Kadarayı ise Dünya Üçüncüsü oldu.

Tayland’da yapılan Muaythai Dünya Büyükler A Class Şampiyonası’nda Sercan Koç Dünya İkincisi, Mensure Kadarayı ise Dünya Üçüncüsü oldu.

Tayland’da yapılan Muaythai Dünya Büyükler A Class Şampiyonası’na Kayserili Muaythai sporcuları da katıldı. Şampiyonada 60 kilogramda ringe çıkan Sercan Koç, 26 Temmuz’da Taylan’dın Bankok şehrindeki karşılaşmada rakibini yenerek adını finale yazdırdı. Sercan Koç final maçında rakibine yenilerek Dünya İkinciliğini elde etti.

Kayserili Muaythai sporcusu Mensure Karadayı ise şampiyonada 3.’lük elde etti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.