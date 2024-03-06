Kayserili ninenin Erdoğan sevgisi sosyal medyada gündem oldu!

Görüntülerde, caddede ilerleyen Kayserili nine kaldırım üzerinde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afişini fark etti. Afişe yaklaşarak Erdoğan'ın resmini eliyle okşayan nine daha sonra fotoğrafı öptü.

'O benim ciğerim'

Görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılan ve büyük beğeni toplayan yaşlı kadının isminin İsmi Bulduk olduğu öğrenildi. Bulduk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı çok sevdiğini belirterek, "Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını görüp öptüm. O benim oğlum, onu çok seviyorum. O benim ciğerim. Dünya bir yana Recep Tayyip Erdoğan bir yana" dedi.