Kayseri’den turizm atağı!

YENİ AKİT ANKARA

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek “#huzurunşehrikayseri'imizde son 2 ay içerisinde, Valiliğimiz ve BŞB işbirliği ile turizm atağı başlatılmıştır. Bu kapsamda; Yahyalı ilçemizde doğa harikası olan Kapuzbaşı takım şelalelerimize seyir zevki için cam teras yapımı İhalesine çıkılmıştır. Bünyan ilçemizdeki tarihi Sultan Han’ı tadilatına başlanmış ve 1 ay sonra işletmesi aktif hale getirilecektir. Yine Soğanlı Vadisi’nde sıcak hava balonu uçuşlarına başlanmıştır.Vadinin tarihi ve coğrafi güzelliklerini seyir imkanı doğmuştur. Kültepe kanis-karum arkeoloji sahasında “Asur Mahallesi”ortaya çıkartılmıştır.Halkımızın ziyaretleri için çalışmalar sürmektedir. Kapuzbaşı’nda sıcak asfalt yol ihalesine çıkılmış köy içi parke taşları ile otopark yapımına başlanmıştır. Soğanlı Vadisi'ndeki tarihi meydan düzenlenmiş ve turizm yürüyüş yollarının ihalesi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.