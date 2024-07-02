Kayseri’deki provokasyonda MOSSAD izi

Suriye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik adımların atıldığı dönemde Kayseri’de meydana gelen taciz olayı, derhal karanlık eller tarafından provokasyona dönüştürüldü. Kayseri’de bir Suriyelinin çocuk istismarında bulunduğu gerekçesiyle halk sokağa indi, provokatörler devreye girerek evleri ve iş yerlerini ateşe verdi. Olaylarda 10 polisimiz yaralandı. İddiaya göre, Suriyeli mültecilerin yoğun olarak yaşadığı Danişmentgazi Mahallesi’nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık taşkınlık çıkardı. Şehrin pek çok noktasında patlak veren provokasyonda evler, işyerleri ateşe verildi, otomobiller, motosikletler parçalandı. Taciz iddiasıyla suçlanan şüpheli özel harekat polisleri tarafından yakalanarak emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; araçları ters çevirerek ateşe verdi. Olaylar sabaha kadar sürdü. akit’e açıklamada bulunan Kayseri’deki STK temsilcileri, taciz olayını şiddetle kınadıklarını belirterek, yaşanan olayların ise şehre dışarıdan yabancı plakalı araçlar ve minibüslerle getirilen yüzleri maskeli kişilerce başlatıldığını söyledi. akit’in görüştüğü Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım, görgü tanıklarıyla görüştüklerini ve olayın en başından itibaren planlı bir provokasyon olduğunun ortaya çıktığını kaydetti. Kayseri STK Platformu Başkanı Ahmet Taş da vatandaşları bu planlı provokasyona alet olmamaları konusunda uyardı. Olaylar sırasında İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın olayların fotoğrafını kullanarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik küstah paylaşım ise olayların dış kaynaklı olduğu şüphesini güçlendirdi.

akit’in görüştüğü Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği Başkanı Uğurcan Yıldırım’ın söyledikleri ise, provokasyonun boyutunu gözler önüne serdi. Olayın baştan sona planlı bir provokasyon olduğunu belirten Yıldırım şunları söyledi: “Hepimize büyük geçmiş olsun. Çok büyük bir badire atlattık. Şu anda baktığımız zaman, bu işin baştan sona provokasyon olduğunu görüyoruz. Olayı ilk duyduğumuzda biz de bu olayı kınadık ve çok üzüldük. Fakat daha sonra aileyle görüştüğümüzde, olayın olduğu mekanın karşısındaki caminin cemaatiyle konuştuğumuzda işin planlı bir provokasyon olduğu ortaya çıktı. Taciz ettiği iddia edilen Suriyeli, zihinsel engelli bir çocuk. Taciz edilen kız çocuğu ise amcasının kızı. Amcasının kızı parkta oynarken bayanlar tuvaletine giriyor. Engelli çocuk dışarıda beklerken birileri gelip onu tuvalete iterek, ‘git çocuğa yardım et’ diyorlar. Engelli çocuk da içeri girip yeğeninin elbisesini giymesi için yardım ediyor. O sırada onu tuvalete itenler videosunu çekip sosyal medyaya ‘taciz sahnesi’ olarak yayıyorlar. O anda Kayseri’nin her tarafında hazır bekleyen insanlar akın akın Suriyelilerin yoğun olarak bulunduğu Danişment Gazi Mahallesi’ne geliyorlar. Yüzlerce araç, binlerce genç getirip mahalleye bırakıyorlar. 14-15 yaşlarında gençler ellerinde baltalar, sopalar belli yerlerde toplandıktan sonra 200-300 kişilik gruplar halinde mahalle aralarına dağılıyorlar. Önlerine çıkan Suriyelilere ait araçları tahrip ediyorlar. Suriyelilere ait iş yerleri tahrip ediliyor. Yakılıyor. Özellikle 34 plakalı çok sayıda araç olaylara karışan gençleri getiriyor. Taciz söylentisine inanan bazı gençlik örgütleri de tekbirler getirerek Suriyelilere saldırıyor,”

Engelli çocuğun birileri tarafından tuvalete itildiğinin çok sayıda görgü tanığının bulunduğunu vurgulayan Uğurcan Yıldırım, “Biz karşıdaki cami cemaatinden bazı tanıklarla görüştük. Gencin tuvalete birileri tarafından itildiğini gördüklerini belirtiyorlar. Ayrıca o sırada yoldan geçenler de bunu görüyor. Bize olayı anlatan görgü tanıkları emniyete de konuşabilir. Emniyet eğer henüz bunları dinlemediyse biz yardımcı oluruz” dedi.

Türklere saldırılar yaşanıyor!

Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın “Suriye’nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeyi amaçlayan tüm girişimlere açık olduğu” sözlerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “İlişki kurulmaması için hiçbir sebep yok. Yani biz Suriye’yle bu ilişkileri geliştirmekte geçmişte nasıl birlikteysek yine aynı şekilde birlikte hareket ederiz” diye karşılık verince iki ülke arasında bahar havası esmeye başlamıştı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin yeniden normale dönmeye başlaması ihtimali, karanlık güçlerin alarma geçmesine neden oldu. Önceki akşam Kayseri’de bir Suriyelinin, küçük bir Suriyeli kıza tacizde bulunduğu iddiası üzerine Kayseri’de toplanan binlerce kişi Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı ev ve işlerine, araçlara saldırılar düzenledi. Olaylar sabah saatlerinde kontrol altına alınabildi. Aynı karanlık eller, sınırın Suriye tarafında da provokatörleri sahaya sürdü. Afrin, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı harekat bölgelerinde durdurulan Türk tırları ateşe verildi. Türk bayrakları tahrip edildi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Provokasyonlar, sosyal medyada yer alan binlerce bot hesaptan köpürtülerek süratle Türk-Suriyeli düşmanlığı tetiklendi. Olaylar Türkiye tarafında kontrol altına alınırken, Suriye tarafında Türk plakalı araçlara ve Türk bayraklarına saldırılar devam ediyor.

Ahmet Taş: Vatandaşlarımız provokatörlere alet olmamalı

Konuya ilişkin akit’e açıklamalarda bulunan Kayseri STK Platformu Başkanı Ahmet Taş da; “Olay, Suriyeli bir gencin Suriyeli küçük bir kıza sarkıntılık ettiği iddiasıyla başladı. Danişment Gazi Mahallesi’nde saat 22.00 civarında başlayıp sabah saat 05.00’e kadar Danişment Gazi Mahallesi civarındaki Selçuklu Mahallesi, Osmanlı Mahallesi ve Kücükali Mahallesi’nde devam ediyor. Gecekondu önleme mahalleleri bunlar. Görgü tanıklarının belirttiğine göre çok sayıda yabancı aracın dışarıdan gelerek yüzlerce yüzü maskeli kişiyi bu mahallelere taşımışlar. Suriyelilerin iş yerleri ve arabalarını yaktılar. Polis ilk aşamada sayıca yetersiz kaldı. Şu anda 200’e yakın kişinin gözaltında olduğu, 400’e yakın iş yerinin yakıldığı ve tahrip edildiği biliniyor. Olaylar yatışmakla birlikte o mahallelere yakın bölgelerde Türk bayrakları açarak, ‘Suriyeli istemiyoruz’ diye sloganlar attıkları görülüyor hâlâ. Şehir dışında takviye olarak araçlarla toplu halde getirildikleri ve olayların ardından yine geri çekildikleri söyleniyor. Irkçılık kokan yabancı düşmanlığını marjinal bazı parti ve örgütlerce kışkırtılmış görünüyor. Bunlar, Suriyelilerle bizleri karşı karşıya getirmeyi amaçlayan bir provokasyondur. Asla tahriklere gelmemeleri, sükûnetle işlerine güçlerine bakmaları, provokatörlere alet olmamalarını bekliyoruz” şeklinde konuştu.