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Gündem Kayseri'deki olayların özü: Esad ile Türkiye anlaşınca MOSSAD devreye girdi!
Gündem

Kayseri'deki olayların özü: Esad ile Türkiye anlaşınca MOSSAD devreye girdi!

Yeniakit Publisher
2024-07-02 12:42:00 -

Esad ile Türkiye arasında YPG'ye karşı ortak mücadele gibi önemli ve olumlu adımlar atılır iken Kayseri'de ırkçı saldırıların patlak vermesi ve Suriye'de sonradan YPG tarafından yapıldığı anlaşılan TSK karakoluna saldırılması bu olayların ardında çok büyük hesapların döndüğünü açık etti.

Esad ile Türkiye arasında YPG'ye karşı ortak mücadele gibi önemli ve olumlu adımlar atılır iken Kayseri'de ırkçı saldırıların patlak vermesi ve Suriye'de sonradan YPG tarafından yapıldığı anlaşılan TSK karakoluna saldırılması bu olayların ardında çok büyük hesapların döndüğünü açık etti.

Gazeteci Engin Avcı Kayseri olaylarının asıl sebebini açıkladı ve önümüzdeki aylara dikkat çekti.

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Yorumlar

Yiğit

Aynen öyle Aklı selim hiçbir Kayserili bunu yapmadı seçimlerde ırkçı siyaseti ile geçinen sözde milliyetçi özünde ne olduğunu kendisi bile bilmeyen haset gruh yaptı.insanlarım malına kast etti.suriyelilerin kayseri ekonomisine yaptığı katkı takdire şayandır.YAPAMAYACAKLAR.yine BAŞARAMAYACAKLAR NOKTA....

ali

bi ülkeye bukadar göçmen doldurursanız, halkın rahatsız olduğunu bile bile herşeyi inadına yapacaz derseniz hiç kusura bakmayın mosadda devreye girer başka isdibaratlarda devreye girer. Hükümet her sorunu yok sayıyor ondan sonra sorun yokmuş gibi davranıyor
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