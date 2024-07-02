Kayseri'deki olayların özü: Esad ile Türkiye anlaşınca MOSSAD devreye girdi!
Esad ile Türkiye arasında YPG'ye karşı ortak mücadele gibi önemli ve olumlu adımlar atılır iken Kayseri'de ırkçı saldırıların patlak vermesi ve Suriye'de sonradan YPG tarafından yapıldığı anlaşılan TSK karakoluna saldırılması bu olayların ardında çok büyük hesapların döndüğünü açık etti.
Esad ile Türkiye arasında YPG'ye karşı ortak mücadele gibi önemli ve olumlu adımlar atılır iken Kayseri'de ırkçı saldırıların patlak vermesi ve Suriye'de sonradan YPG tarafından yapıldığı anlaşılan TSK karakoluna saldırılması bu olayların ardında çok büyük hesapların döndüğünü açık etti.
Gazeteci Engin Avcı Kayseri olaylarının asıl sebebini açıkladı ve önümüzdeki aylara dikkat çekti.