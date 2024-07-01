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Gündem Kayseri'deki olaylarda 10 polis yaralandı
Gündem

Kayseri'deki olaylarda 10 polis yaralandı

Yeniakit Publisher
2024-07-01 01:42:00 -
Kayseri'deki olaylarda 10 polis yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin 5 yaşındaki çocuğu taciz ettiği iddiası üzerine toplanan kalabalık, yabancı uyruklulara ait araçları ateşe verdi. Çıkan olaylarda 10 polis yaralandı.

İddiaya göre, Danişmentgazi Mahallesi'nde yabancı uyruklu bir kişi, 5 yaşındaki yabancı uyruklu çocuğu taciz ederken yakalandı. Olayın ardından toplanan kalabalık grup, şahsı almak için taşkınlık çıkardı. Özel harekat polisleri tarafından alınan şüpheli emniyete götürüldü. Danişmentgazi, Osmanlı ve Selçuklu mahallelerinde kalabalık gruplar; yabancı uyruklulara ait araçları ters çevirerek ateşe verdi. TOMA araçları ile itfaiye ekipleri şehirde çıkan yangınlara müdahalelerini sürdürüyor.

Öte yandan çıkan olaylarda yaralanan 10 polis hastanelerde tedavi altına alındı.

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