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Aktüel

Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-02 17:45:42 -
Kayseri’deki FETÖ operasyonunda 1 tutuklama

Kayseri’de polis ekipleri tarafından düzenlenen FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında ihraç astsubay, aktif çalışan öğretmen ve ev hanımı gibi çeşitli meslek gruplarından toplam 5 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen 5 kişiden 1’i tutuklanırken, 1 kişiye ev hapsi verildi, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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