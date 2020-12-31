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Aktüel Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı
Aktüel

Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:36:36 -
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 28 Aralık'ta merkez Kocasinan ilçesindeki 5 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu M.A, O.A, M.M, A.A, A.T, M.C.M. ve A.A'nın işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüphelilerin, 2011-2015 arasında Suriye'nin Halep kenti Azez bölgesinde terör örgütü adına silahlı faaliyette bulundukları, kaçak yollardan Türkiye'ye giriş yaptıkları öğrenildi.

Zanlılardan O.A'nın, söz konusu bölgede yaklaşık 60 kişilik örgüt grubunu komuta ettiği belirtildi.

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