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Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı.

23 Ağustos 2018 Perşembe 20:32
Kayseri'de zincirleme trafik kazası: 2 kişi öldü, 9 kişi yaralandı

B.A. idaresindeki 38 HB 348 plakalı otomobil, Yeşilhisar ilçesi Çadırkaya mevkisinde Samet Açıkel'in kullandığı 51 AAF 630 plakalı otomobile, ardından A.S. yönetimindeki 02 HZ 837 plakalı otomobile çarptı.

Kazada, sürücü Samet Açıkel ve aynı araçta bulunan Semiha Açıkel, kaza yerinde hayatını kaybetti, otomobillerdeki 9 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince çeşitli hastanelere kaldırıldı.

 

Haber Tarihi: 23 Ağustos 2018 Perşembe 20:32
  1. Kayseri
  2. trafik kazası
  3. Yeşilhisar

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