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Kayseri’de ’Zafer’ coşkusu

Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi.

30 Ağustos 2019 Cuma 12:21
Kayseri’de ’Zafer’ coşkusu

Kayseri’de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla bir dizi etkinlikler düzenlendi. Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Ecdadımızdan aldığımız güçle ileriye yürüyoruz" dedi.


30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Kayseri Valiliği öncülüğünde bir dizi etkinlikler düzenlendi. Cumhuriyet Meydanı’nda başlayan etkinliklerde, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Atatürk Anıtı’na çelenk bıraktı. Ardından Vali Günaydın, Valilik makamında tebrikleri kabul etti.


Cumhuriyet Meydanı’nda devam etkinliklerde, Vali Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Garnizon Komutanı ile araç üzerinde halkı selamladı ve bayramlarını tebrik etti. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü folklor takımının gösterileri ile devam eden etkinlikte, şiirler okundu. Düzenlenen etkinlikler, geçit töreniyle sona erdi.


Etkinliğin ardından gazetecilere açıklamalarda bulunan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, "Milletimizin tarihinde Ağustos ayı zaferler haftasıdır. Malazgirt Zaferi ve 30 Ağustos Zaferini büyük bir heyecanla kutluyoruz. Ecdadımızdan aldığımız güçle ileriye yürüyoruz. Güçlü bir şekilde yürüyoruz. Bize bugünleri armağan eden, bugünlere gelmemize vesile olan bütün şehitlerimizi rahmetle ve minnetle yad ediyoruz. Bizlere de düşen ecdadımızdan aldığımız güçle, ecdadımızdan aldığımız ilhamla kararlı bir şekilde bu büyük milletin yürüyüşünü devam ettirmektir. Bunun için çok daha fazla çalışacağız, çok daha fazla üreteceğiz. Bu vesileyle 30 Ağustos Zafer Bayramımızı tebrik ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün şehitlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle yad ediyorum" şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Ağustos 2019 Cuma 12:21
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