0553 313 94 23

Kayseri'de yürütülen FETÖ operasyonunda 16'ı tutuklama

Kayseri'de FETÖ'nün asker yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

07 Aralık 2018 Cuma 22:45
Kayseri'de yürütülen FETÖ operasyonunda 16'ı tutuklama

Kayseri’de FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü’nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık aranan askerlere yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

10 kişi serbest

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16'sı tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Tarihi: 07 Aralık 2018 Cuma 22:45
  1. FETÖ
  2. Kayseri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri asla affetmeyeceğiz
    1. TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri..
    2. Basketbolda maçın ardından
    3. Trump adayını açıkladı!
    4. Ürdün hükümeti protesto hakkına saygı..
    5. MHP'den 'ittifak' açıklaması
    6. ABD'den Rusya'ya 'kimyasal saldırı'..
    7. Borcu olanlara müjde! Bir hak daha..
    8. Milas-Bodrum Havalimanı'ndaki..
    9. "Fed'in kademeli artırımları kısa..
    10. Ersun Yanal'a Cocu engeli! Anlaşma..
    11. Eski bakan Tillerson Trump'ı anlattı
    12. Libya Devlet Yüksek Konseyi'nden..
    13. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu!
    14. Çin, Ay'ın karanlık yüzüne keşif aracı..
    15. Paralimpik milli sporculara coşkulu..
    16. İYİ Parti'de kriz büyüyor! Olağanüstü..
    17. Şenol Güneş'ten maç sonu açıklamalar:..
    18. Sergen Yalçın: Mutlu değiliz
    19. Ayrı yaşadığı eşini öldürdü, kendini..
    20. Mars'ın sesi ilk kez duyuldu
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Fransa'da "Sarı Yelekliler"e karşı ordu sokağa indi!
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Erdoğan'dan 'Hakan Fidan' açıklaması: Bundan haberdar değilim
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Teklif Meclis'e sunuldu! 500 bin kişiye af geliyor
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Ne yaptın Mesut Özil
    Türbanlı anneler ve seküler kızları
    Türbanlı anneler ve seküler kızları

    Günün Karikatürü

    8 Aralık 2018
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    "İnfaz listesinde 7 kişi var! Biri Cemal'di, diğeri benim. Kalan 5 kişiyse..."
    Böyle bakanlık aileyi çökertir
    Böyle bakanlık aileyi çökertir