Kayseri'de yürütülen FETÖ operasyonunda 16'ı tutuklama

Kayseri’de FETÖ'nün asker mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 26 kişiden 16'sı tutuklandı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Fethullahçı Terör Örgütü’nün asker mahrem yapılanmasının deşifresine yönelik başlatılan çalışmalarda, Kayseri'de bakkal ve büfe olarak faaliyet gösteren iş yerlerinde kontörlü olarak kullanıldığı anlaşılan sabit hatlardan ardışık aranan askerlere yönelik yapılan operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı.

10 kişi serbest

Geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen 26 kişiden 16'sı tutuklanırken, 10 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.